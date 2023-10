Pogoda na dziś - poniedziałek 23.10. Deszcz popada tylko lokalnie, do 11 do 16 stopni

W poniedziałek słabo popada tylko na Wybrzeżu Gdańskim, Mazurach i Podlasiu. W reszcie kraju deszcz nie jest prognozowany, a do tego spodziewane są przejaśnienia i dłuższe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południu. Słabo lub umiarkowanie powieje z zachodu.