Pogoda na dziś - piątek 4.11. Miejscami spadnie deszcz, może silniej powiać

Piątek będzie pochmurny, ale spodziewane są przejaśnienia, a na wschodzie z rozpogodzeniami. Po południu na krańcach zachodnich i południowych kraju wystąpią opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale i dość silny - w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.