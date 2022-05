Pogoda na dziś - niedziela, 29.05. Deszczowo w wielu regionach. Lokalnie może się błyskać

W niedzielę 29.05 na północy i północnym wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu. W południowych regionach wystąpi umiarkowane zachmurzenie, ale padać nie powinno. W pozostałej części kraju prognozuje się duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Wybrzeżu pojawią się burze. Pod koniec dnia na południowym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się opady. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.