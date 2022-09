Pogoda na dziś - czwartek, 29.09. Deszczowo w wielu miejscach kraju, od 12 do 15 stopni

W czwartek rano miejscami zrobi się mgliście i widzialność może być ograniczona. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane, a na północy, południowym wschodzie i wschodzie kraju okresami duże zachmurzenie kłębiaste z opadami do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opad będzie większy, rzędu 20 l/mkw. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum, do 15 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.