Pogoda na dziś - czwartek, 16.11. Sporą część kraju obejmie strefa opadów

To może być najbardziej śnieżny listopad na Alasce. W Anchorage od początku miesiąca spadło ponad 96 centymetrów śniegu i wszystko wskazuje na to, że będzie go jeszcze więcej. Śnieżyce przyczyniły się do śmierci czterech osób i sparaliżowały ruch w mieście.