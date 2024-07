Wiemy, kiedy nastąpi zmiana w pogodzie

W najbliższych dniach słoneczna pogoda będzie przeplatać się z opadami deszczu, a nawet burzami. Burze mogą pojawić się w czwartek i piątek. Będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą od 23 do 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia, w strumieniu ciepłych i umiarkowanie ciepłych mas powietrza pochodzenia polarnego. Przeważać będzie pogodna, ciepła aura w ciągu dnia, a poranki będą rześkie. Na południu kraju prognozowane są opady w formie przelotnej, miejscami również burze - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na środę i czwartek

Środa będzie pogodna i słoneczna. Jedynie na zachodzie przejściowo może pojawić się większe zachmurzenie. Będą to jednak chmury piętra wysokiego, z których nie spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-25 stopni Celsjusza na północy kraju do 29-30 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W czwartek więcej chmur pojawi się na południu i zachodzie kraju. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Natomiast w górach i na obszarach podgórskich wzrośnie ryzyko burzy. W pozostałej części Polski będzie słonecznie i pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni (na południu południowo-zachodni).

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

W piątek na południu i w centrum kraju może przelotnie padać. Synoptycy nie wykluczają również pojawienia się burzy. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. c na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Sobota będzie pogodna. Więcej chmur oraz opady przelotne deszczu pojawią się jedynie na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 24-25 st. C w północy kraju do 26-27 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę na zachodzie pojawi się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W reszcie kraju będzie pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl