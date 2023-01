Pogoda na pięć dni: niż Khang opuści Polskę. Czy zimowa aura z nami zostanie?

W nadchodzących dniach czeka nas pochmurna aura, będą też miejsca, gdzie możliwe są przejaśnienia. Na termometrach nie zobaczymy więcej niż cztery stopnie Celsjusza.

W ciągu nadchodzącej doby pochmurny i śnieżny niż Khang opuści granice naszego kraju i, tracąc na aktywności, powoli odsunie się w kierunku zachodnich Niemiec - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

W niedzielę wyż znad zachodniej Rosji stopniowo będzie się rozbudowywał rozległym klinem nad Bałtykiem i Skandynawią, obejmując północne regiony naszego kraju. Południe natomiast znajdzie się pod wpływem niżu znad Adriatyku, a w drugiej części dnia nad południowe województwa nasunie się strefa rozmytego frontu okluzji (kombinacji frontu chłodnego i frontu ciepłego), przynosząc słabe opady śniegu i śniegu z deszczem.

W kolejnych dniach wyż znad Rosji połączy się z wyżem znad Europy Zachodniej, a Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, co przyniesie znaczne uspokojenie w aurze. Na słoneczne dni jednak nie ma co liczyć. Wilgotne wyżowe powietrze zapewni co prawda bezopadową, ale za to ponurą aurę aż do środy.

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami, szczególnie na zachodzie i południu, wystąpią słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr, północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek rano na południu kraju pojawią się mgły. Później, kiedy zjawiska ustąpią, dzień przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami w północnych regionach Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Mazurach, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południowym wschodzie. Powieje północno-wschodni słaby wiatr.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami. Rano miejscami zrobi się też mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na podkarpaciu. Powieje słaby wiatr z północy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno, na północnym zachodzie okresami pojawią się słabe opady śniegu z deszczem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Czwartek zapowiada się pochmurny. Prognozuje się opady śniegu i śniegu z deszczem (wynoszące do 5-10 centymetrów), przemieszczające się z zachodu na wschód kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl