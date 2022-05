Polska na styku dwóch mas powietrza. Ochłodzenie po zimnej Zośce

Jak dodał, zupełnie inne wartości panowały w północnych regionach Europy. Na przykład mieszkańcy części Islandii na termometrach mogli zobaczyć 6 st. C, w Norwegii temperatura sięgnęła 11 st. C, a w Wielkiej Brytanii miejscami 17 st. C.

Na styku dwóch mas

Dodatkowo za tym głównym frontem pojawił się mały, wtórny front atmosferyczny. Obecnie znajduje się on nad Bałtykiem i nad północną Polską. To za jego sprawą w tych regionach prognozowane są w piątek przelotne opady deszczu.

Co będzie dalej?

- Oznacza to, że w weekend będzie przeważnie pogodnie. Cała ta strefa wilgotna, tych frontów atmosferycznych i opadów, pójdzie sobie dalej na południowy wschód, a jeżeli przyjdzie wyż od strony Atlantyku, to pogoda w Polsce będzie sucha, przeważnie słoneczna i z temperaturą na południu do 25 stopni. Co więcej - po weekendzie ten wyż przesunie się w kierunku centrum kontynentu. To właśnie on sprawi, że również przyszły tydzień będzie suchy i wtedy będą chłodniejsze noce. Po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce z lekkim opóźnieniem przyjdzie chłodniejsza pogoda. W połowie przyszłego tygodnia temperatura nocami będzie spadać poniżej 1-2 stopni powyżej zera - podsumował Wasilewski.