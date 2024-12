Na mikołajki dostaniemy opady śniegu

W mikołajki nad Polską przemieszczać będzie się strefa opadów. Śnieg zacznie miejscami padać już w nocy z czwartku na piątek, a w ciągu dnia zawita do różnych regionów kraju. Gdzie zrobi się biało i czy śnieg utrzyma się tam dłużej?

Mikołajki. Gdzie spadnie śnieg?

Najwięcej dosypie na obszarach górskich - w Sudetach i Beskidach może być to nawet 10-15 centymetrów. W zachodniej i centralnej Polsce spadnie do 2-5 cm. Wieczorem słabe opady śniegu mogą dotrzeć do linii Olsztyn-Lublin. Na zachodzie kraju opady zupełnie zmienią swój charakter - wraz z postępowaniem frontu w głąb kraju śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem, a następnie w sam deszcz.