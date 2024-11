Jest szaro, buro i ponuro. Pogoda się zmieni, ale nie na lepsze

- Do czwartku pogodę kształtować ma silny wyż, utrzymujący sporo chmur, mgły oraz chłód. Później jednak ciśnienie mocno spadnie, a rządy w pogodzie przejmą północnoatlantyckie i arktyczne niże z frontami i opadami deszczu ze śniegiem - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na niedzielę 10.11 i poniedziałek 11.11

W niedzielę rano będzie pochmurno i mglisto, ale w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez 7-8 stopni w centrum kraju, do 8-9 stopni na zachodzie. Wiatr, południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek, czyli w Święto Niepodległości, spodziewamy się mglistej i pochmurnej aury, ale z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południu Polski. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu, przez 6-7 stopni w centrum kraju, do 8-9 stopni na zachodzie. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Coraz bliżej zmiany pogody

Wtorek zapowiada się pochmurno i mglisto z przejaśnieniami. Ponownie na Pomorzu popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni na Podlasiu, przez 6 stopni w centrum kraju, do 8 stopni na Pomorzu. Wiatr, wschodni, będzie słaby i umiarkowany.

Środa to kolejny dzień, podczas którego będzie pochmurno i mglisto, a na Pomorzu dodatkowo słabo popada. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 4 stopni na wschodzie, przez 5 stopni w centrum kraju, do 7 stopni na Pomorzu. Wiatr nadciągnie z północy, będzie słaby i umiarkowany.