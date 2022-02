IMGW może wydać czerwone alerty przed silnym wiatrem. Czekają nas dni z bardzo niebezpieczną pogodą

czytaj dalej

Bęben z epoki Stonehenge jest najważniejszym dziełem sztuki prehistorycznej, znalezionym w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 100 lat - twierdzi Muzeum Brytyjskie. Co więcej, odkryto go w grobowcu, w którym spoczęły szczątki trójki przytulających się do siebie dzieci. Naukowcy są zdania, że w tym wypadku instrument mógł być zabawką bądź swego rodzaju talizmanem.