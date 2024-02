Takiego lutego najprawdopodobniej jeszcze nie mieliśmy

Tegoroczny luty jest na najlepszej drodze do tego, aby uplasować się jako najcieplejszy luty w Polsce od początku prowadzenia pomiarów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już jest on określany jako miesiąc "ekstremalnie ciepły".

Choć do nastania wiosny astronomicznej i kalendarzowej został jeszcze niemal miesiąc, to pogoda w niczym nie przypomina zimy już od początku lutego. Temperatura regularnie utrzymuje się powyżej zera, a w niektórych miejscach dochodzi nawet do okolic 15 stopni Celsjusza. Od kilku tygodni pojawiają się liczne oznaki wiosny w przyrodzie.