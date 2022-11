Ochłodzi się wręcz drastycznie. Czeka nas "silne obciążenie zimnem"

W prognozach na najbliższe dni widać znaczące ochłodzenie. Temperatura spadnie, a uczucie chłodu może być dodatkowo potęgowane przez silniejsze porywy wiatru. Synoptycy IMGW ostrzegli, że to pierwszy w tym sezonie epizod, w którym nasze organizmy zostaną obciążone zimnem. Sprawdź, jak się na niego przygotować.

W najbliższych dniach pogoda w Polsce drastycznie się zmieni. Po tygodniach umiarkowanego ciepła aura stanie się bardziej zimowa. Jak przekazali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę pogodą w kraju zacznie rządzić wyż z centrum nad Szwecją, ściągający do nas arktyczne masy powietrza. Spodziewane są przymrozki.

"Napływ mroźnej masy powietrza spowoduje pierwszy tej jesieni dłuższy okres z warunkami termicznymi istotnie obciążającymi układ termoregulacji człowieka. Silne obciążenie zimnem miejscami może utrzymywać się nawet do godzin okołopołudniowych" - poinformowali synoptycy.

Różnica o nawet 10 stopni

IMGW ostrzega, że prognozowane ochłodzenie może być trudne do zniesienia, tym bardziej że zmiana pogody nastąpi w bardzo krótkim czasie. Jak podali synoptycy, w przypadku Warszawy temperatura maksymalna we wtorek sięga 11 stopni Celsjusza, w czwartek zaś termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Temperatura odczuwalna będzie jednak dużo niższa, gdyż uczucie chłodu będzie spotęgowane przez silniejsze porywy wiatru.