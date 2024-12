Cała Polska na czerwono. "Jest tendencja"

Pierwszy dzień astronomicznej zimy nie jest w tym roku rekordowo ciepły, ale jak zaznaczyła synoptyczka IMGW Ewa Łapińska, jest tendencja do tego, że temperatura w tym okresie jest coraz wyższa. Po odwilży w tym tygodniu śnieg w górach zdążył już spaść, ale i tak jest go mało. W Zakopanem w sobotę leżały cztery centymetry białego puchu.

21 grudnia Słońce przekroczyło punkt przesilenia zimowego, rozpoczynając astronomiczną zimę. W tym roku astronomiczna zima na półkuli północnej rozpoczęła się w sobotę o godzinie 10.20.

W sobotę temperatura wyniosła od około 2 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 4 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie i 7 st. C na Dolnym Śląsku. W Zakopanem było najzimniej, tam temperatura po południu sięgnęła 0 st. C.

"Jest tendencja"

- Jest tendencja do tego, że temperatura jest coraz wyższa w okresie 21 grudnia, natomiast ten rok aktualnie nie wybija się spośród ostatnich dziesięciu lat - powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Jak poinformowała, najcieplejszy początek zimy astronomicznej miał miejsce w 2019 roku, kiedy temperatura maksymalna wynosiła od 7 st. C na Warmii i Mazurach do nawet 15 st. C w Małopolsce. Tamtego dnia najniższa temperatura, jaką odnotowano, to 2 st. C na północy kraju.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat 21 grudnia najniższą temperaturę odnotowano w 2009 r. Na Suwalszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnęła -14 s. C, natomiast rekordową temperaturę minimalną odnotowano na południowym wschodzie i wyniosła ona -22 st. C. 21 grudnia 2009 r. najwyższą temperaturą jaką odnotowano w kraju, było -1 st. C na południowym zachodzie kraju.

Ekstremalnie ciepło

Tegoroczny grudzień zapisuje się na razie jako bardzo ciepły, a piątek IMGW zaliczył do ekstremalnie ciepłego dnia. Średnia dobowa temperatura miejscami wyniosła aż 11 stopni. W Bielsku-Białej było 15,5 st. C, ale jeszcze wyższą wartość wskazała stacja meteorologiczna w Głuchołazach, gdzie zanotowano 16,4 st. C.

Ten duży wzrost temperatury na południowych krańcach Polski był związany z napływem powietrza z południowego zachodu Europy oraz z wiatrem fenowym, który wiejąc z gór w kierunku dolin, powoduje w tamtych rejonach gwałtowne ocieplenie.

W Helu do tej pory w grudniu nie odnotowano żadnego dnia, w którym temperatura spadła poniżej zera - podał IMGW.

Biało tylko w górach

Jeżeli szukać w Polsce śniegu, to na razie tylko w górach. Po odwilży w pierwszej połowie tygodnia zdążyło go już spaść kilka centymetrów. W sobotę rano na Śnieżce leżało 40 centymetrów śniegu i jest to rekordowa pokrywa śnieżna obecnie w naszym kraju. Na Kasprowym Wierchu odnotowano 31 cm śniegu, a w Zakopanem - 4 cm.

Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie pokazuje, że białe święta najprawdopodobniej będą w tym roku tylko w górach. Synoptycy dają jednak szansę na opady śniegu w Wigilię także na nizinach w południowo-wschodniej Polsce.

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: PAP, IMGW, tvnmeteo.pl