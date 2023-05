W tych regionach aura może dać nam się we znaki. Prognoza zagrożeń IMGW

O ile w niedzielę i poniedziałek pogoda nie powinna być niebezpieczna, już we wtorek prognozowany jest powrót gwałtownych zjawisk. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ) wydali prognozę zagrożeń.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek

Pierwszy stopień alertów przed burzami oznacza, że zjawiskom towarzyszyć mogą opady deszczu do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. lub porywy wiatru dochodzące do 70-90 kilometrów na godzinę.