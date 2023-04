Żółte alarmy IMGW w dziesięciu województwach. Uważajmy na ulewny deszcz, oblodzenie i przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Temperatura w części kraju spadnie poniżej zera stopni. Obowiązują też alarmy przez oblodzeniem i intensywnymi opadami deszczu. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne.

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane dla województw:

- małopolskiego, dla powiatu gorlickiego;

- podkarpackiego, dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, Krosno, jasielskiego.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, o sumie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy.

Alerty stracą ważność w godzinach 19-21.

Alerty IMGW - przymrozki

W nocy w wielu regionach kraju temperatura znacząco spadnie. Ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich;

- lubuskim, z wyjątkiem powiatów na południu regionu;

- wielkopolskim, w powiatach na północy;

- pomorskim, w powiatach południowych;

- kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych i zachodnich;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach na zachodzie regionu;

- dolnośląskim, w powiatach podgórskich;

- śląskim, w powiatach cieszyńskim i żywieckim;

- małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

W większości kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia wejdą w życie o północy i wygasną o godz. 7 w środę. Tylko na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać o godz. 23 we wtorek i stracą ważność o godz. 8 w środę.

W woj. opolskim prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -1 st. C do 1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C. Alarmy będą ważne od godz. 22 we wtorek do godz. 8 w środę.

W Małopolsce prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 st. C do 1 st. C, lokalnie przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy do godz. 8 w środę.

Alerty IMGW - oblodzenie

Miejscami we znaki może dawać się oblodzenie. Ostrzeżenie przed tym niebezpieczeństwem wydano w powiecie tatrzańskim w woj. małopolskim. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna ma wynieść -2 do 1 st. C, a temperatura przy gruncie spadnie do około -3 st. C.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

