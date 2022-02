Przed nami wietrzna noc i poranek. Porywy mogą sięgać do 100 kilometrów na godzinę

Aura w prawie całej Polsce będzie groźna. Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 100 kilometrów na godzinę. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Lokalnie niewykluczone są także burze, a miejscami pojawią się też oblodzenia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

- lubuskim , gdzie ważne będą od godz. 23 w piątek do godz. 6 w sobotę;

- wielkopolskim , gdzie będą ważne od północy do godz. 8 w sobotę;

Wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni, będzie wiał ze średnią prędkością od 30 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h.