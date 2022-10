Alerty IMGW przed porywistym wiatrem i roztopami

Polska znalazła się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z ciepłymi wyżami znad Atlantyku i Bałkanów. Płynie do nas strumień dość ciepłego powietrza z południowego zachodu. W czwartek temperatura maksymalna w kraju może sięgnąć od 16 do 22 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Alarmy przed tym zagrożeniem wejdą w życie o godz. 9 i będą w mocy do godz. 16 w czwartek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - roztopy

W Tatrach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna sięgnie około 9 stopni, a minimalna wyniesie około 6 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 65 km/h, z zachodu.