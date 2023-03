Śliskie drogi w sześciu województwach. W prognozach IMGW widać alerty drugiego stopnia

czytaj dalej

Ratownicy dotarli do polskiego podróżnika Marcina Gienieczki, który w piątek utknął na jednym z lodowców na Svalbardzie - przekazała w sobotę rzeczniczka gubernatora Eva Therese Jenssen. Akcję ratunkową wznowiono tego dnia po kilku nieudanych piątkowych podejściach, kiedy to złe warunki pogodowe uniemożliwiły ekipom dotarcie do poszkodowanego.