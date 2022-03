Znaleziono mikroplastik w ludzkiej krwi. Po raz pierwszy

Jak informuje "The Guardian", holenderscy naukowcy po raz pierwszy odkryli obecność mikroplastiku w ludzkiej krwi. Spośród osób, które przebadali, cząsteczki tworzyw sztucznych znaleziono u prawie 80 procent. - Z pewnością uzasadnione jest zaniepokojenie - przekazał profesor Dick Vethaak, ekotoksykolog z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.

Badacze przeanalizowali próbki krwi pobrane od 22 anonimowych dawców, z których wszyscy byli zdrowymi dorosłymi. W 17 z nich znaleźli cząsteczki plastiku. Połowa próbek zawierała plastik PET, który jest powszechnie stosowany w butelkach na napoje. Jedna trzecia z nich zawierała polistyren - używany do pakowania żywności, a także innych produktów. W jednej czwartej próbek krwi znaleziono polietylen - ten składnik zaś stosowany jest do produkowania plastikowych toreb na zakupy. O rezultatach ustaleń naukowców informuje brytyjski dziennik "The Guardian".