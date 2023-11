Znaleziono galaktykę przypominającą Drogę Mleczną, która ukształtowała się tuż po Wielkim Wybuchu

- Ta galaktyka, nazwana ceers-2112, powstała wkrótce po Wielkim Wybuchu. Jej odkrycie pokazuje, że galaktyki we wczesnym Wszechświecie mogą być tak skonstruowane jak Droga Mleczna. To zaskakujące, ponieważ we wczesnym Wszechświecie galaktyki były znacznie bardziej chaotyczne - powiedział de la Vega.

Niezmienna od miliardów lat

Poprzeczka w Ceers-2112 znajduje się pośrodku. De la Vega wyjaśnił, że jest to prosta struktura zbudowana z gwiazd. Także w Drodze Mlecznej znajduje się gwiezdny pas, który może rozciągać się na długość nawet 27 lat świetlnych. Naukowiec wspomniał także, że w galaktykach innych niż spiralne również zdarzają się poprzeczki, ale są one bardzo rzadkie.

Może być ich więcej

Odkrycie ceers-2112 jest prawdziwym przełomem, ponieważ podważa dwa filary astronomii - twierdzą naukowcy. Pierwszym, jest to, że niektóre galaktyki z wczesnego Wszechświata szybko mogły stawać się na tyle stabilne, by pojawiły się poprzeczki.

- Być może w tych modelach konieczne będzie dostosowanie ilości ciemnej materii tworzącej galaktyki we wczesnym Wszechświecie, ponieważ istnieją podejrzenia, że za tempo tworzenia się poprzeczek wpływa ciemna materia. Po drugie, odkrycie pokazuje, że struktury takie jak poprzeczki są wykrywalne nawet u bardzo starych galaktyk. To niezwykle ważne, gdyż galaktyki w odległej przeszłości były znacznie mniejsze, co utrudnia ich znalezienie. Odkrycie ceers-2112 otwiera drogę do znalezienia jeszcze większej liczby tego typu obiektów - podsumował badacz.