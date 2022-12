Nie taki ziemniak straszny jak go malują

Cukrzyca typu drugiego a jedzenie warzyw

Jak przypominają autorzy pracy, wcześniejsze publikacje naukowe wskazywały, że ziemniaki mogą wywierać na organizm szkodliwy wpływ, na przykład zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Nowsze badania dowiodły z kolei, że ludzie, którzy spożywają najwięcej warzyw (szczególnie zielonych warzyw liściastych oraz roślin krzyżowych, takich jak szpinak, sałata, brokuły i kalafior), są o 21 procent mniej narażeni na rozwój tej choroby. Zespół, któremu przewodził doktorant Pratik Pokharel, przeprowadził więc własne szczegółowe analizy, które wykazały, że chociaż ziemniaki nie zmniejszały ryzyka cukrzycy, to jednak w żaden sposób go nie podnosiły. - Kilka poprzednich badań sugerowało, że ziemniaki mogą być pozytywnie powiązane z występowaniem cukrzycy, niezależnie od tego, jak są przygotowane. My stwierdziliśmy, że to nieprawda - zauważył Pokharel. Idąc o krok dalej, naukowcy rozpatrzyli oddzielnie ziemniaki gotowane, a oddzielnie puree ziemniaczane, frytki oraz chipsy. Okazało się, że tylko gotowane nie wiązały się z wyższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę, miały na nią zerowy efekt. Kluczem są więc podstawowe wzorce żywieniowe. - W naszym badaniu uczestnicy, którzy jedli najwięcej ziemniaków, spożywali również więcej masła, czerwonego mięsa i słodzonych napojów bezalkoholowych, czyli pokarmów, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego - tłumaczył Pokharel. - Kiedy weźmiemy to pod uwagę, okaże się, że gotowane ziemniaki nie są skorelowane z cukrzycą, za to frytki, chipsy i puree ziemniaczane już tak. To ostatnie prawdopodobnie dlatego, że zwykle przyrządza się je z masłem czy śmietaną - dodał.