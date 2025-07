Wysłali w kosmos drożdże z genem z niesporczaka. Teraz otworzyli przesyłkę

Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu , prowadzący eksperyment "Yeast TardigradeGene" pod tytułem "Zanim polecimy na Marsa. Czy niesporczaki mogą pomóc w ochronie innych organizmów w przestrzeni kosmicznej", rozpakowali dziś przesyłkę, która dotarła do nich z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Cel eksperymentu

Bohaterami badania są nie tylko drożdże, lecz także niesporczaki, maleńkie bezkręgowce mierzące od 0,04 do 1,2 milimetra.

- Są różne szczepy, również takie kontrolne, czyli takie zwykłe, ale te drożdże, które nas najbardziej interesują, to te drożdże niezwykłe, które są zmodyfikowane, posiadają gen niesporczaka. On powinien dać drożdżom pewne cechy przypominające niesporczaka, czyli na przykład zdolność do przetrwania w trudnych warunkach. Te trudne warunki, które panują również na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, są dla nas interesujące - zaznaczył naukowiec.