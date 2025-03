Wylesianie Amazonii zaostrza jednocześnie suszę i powodzie

Więcej opadów w porze deszczowej

Badacze z Chin i Tajwanu przeprowadzili analizę danych satelitarnych z lat 2000-2020, zestawiając je z lokalnymi modelami warunków atmosferycznych. Badania wykazały, że na wylesionych obszarach dochodziło do zmian wzorców pogodowych w stosunku do terenów zalesionych, jednak były one zróżnicowane.