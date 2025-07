Wyhodują miliony much i zrzucą je z samolotów

Od 2023 roku w Ameryce Środkowej trwa walka z muchą śrubową ( Cochliomyia hominivorax ), groźnym pasożytem zwierząt i ludzi. Larwa tego owada żeruje i rozwija się w ciele żywiciela. Potrafi spowodować uszkodzenia tkanek, a nawet doprowadzić do śmierci gospodarza.

Z inwazją tego owada walczą władze w Panamie, Kostaryce, Nikaragui, Hondurasie, Gwatemali, Belize i Salwadorze. Mucha ta dotarła w listopadzie ubiegłego roku do południowego Meksyku, wywołując zaniepokojenie wśród rolników i hodowców bydła.

- W przeciwieństwie do innych przedstawicieli rodziny muchowatych żyjących na półkuli zachodniej, mucha śrubowa żywi się ciałem żywych zwierząt, a nie martwych - powiedział doktor Phillip Kaufman, profesor i kierownik wydziału entomologii na Texas A&M University. Te mięsożerne larwy atakują większość zwierząt stałocieplnych, w tym konie i krowy. Dodał, że odnotowano również przypadki, kiedy larwy atakowały zwierzęta domowe, a nawet ludzi. - Po kopulacji samica muchy znajduje żywego żywiciela i składa w nim od 200 do 300 jaj - tłumaczył Kaufman. - Po 12-24 godzinach wszystkie jaja się wylęgają, a larwy zaczynają ryć i żerować na tkance zwierzęcia, powodując powstawanie bardzo dużych ran - dodał.