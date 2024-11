Te ślady mają ponad milion lat. Stanowią dowód niezwykłego spotkania

Archeologom udało się odnaleźć ślady stóp należące do dwóch gatunków homininów, które zostały pozostawione w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Oznacza to, że nasi dawni "kuzyni" mogli współdzielić jedno terytorium, a nawet wchodzić ze sobą w interakcje.

Spotkanie dwóch sąsiadów

Naukowcy odnaleźli ślady spotkania w skamieniałym błocie na przestrzeni zaledwie 23 metrów kwadratowych. Poza mnóstwem śladów pozostawionych przez zwierzęta, badacze zauważyli także odciski stóp homininów. Analiza anatomiczna wykazała, że należały one do dwóch gatunków, Homo erectus i Paranthropus boisei . Sposób, w jaki zastygło błoto, pozwolił natomiast ustalić, że wszystkie ślady pozostawiono w odstępie co najwyżej kilku dni.

Chociaż badacze nie mogli bezpośrednio ocenić wieku śladów, były one przykryte warstwą osadów wulkanicznych datowanych na 1,52 miliona lat temu. Dzięki chroniącym je warstwom piachu i pyłu zachowały się w doskonałym stanie do dziś.

Śladowe skamieniałości

- Dowodzi to ponad wszelką wątpliwość, że nie tylko jeden, ale dwa różne homininy chodziły po tej samej powierzchni, dosłownie w ciągu kilku godzin od siebie - powiedział Craig Feibel z Uniwersytetu Rutgers, współautor analizy. - To pierwszy raz, kiedy to wykazano. Myślę, że to naprawdę niesamowite - dodał.