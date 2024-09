Ta krowa morska zginęła w dramatycznych okolicznościach. Dowody pomógł znaleźć rolnik

Według naukowców ślady na czaszce krowy morskiej, należącej do wymarłego rodzaju Culebratherium , wskazują, że została ona zaatakowana przez krokodyla.

Głębokie ślady zębów na pysku krowy świadczą o tym, że gad złapał ją, próbując doprowadzić do uduszenia. Ciągnął i szarpał, a w końcu wykonał śmiertelny manewr charakterystyczny również dla współczesnych krokodyli. Polega on na tym, że gad zaczyna się szybko przetaczać po dnie, obracając się wokół własnej osi. W tym czasie trzyma zębami ofiarę za pysk lub nogi. Upolowane zwierzę wiruje razem z drapieżnikiem, tracąc siły lub dusząc się.

"Niezwykłe" odkrycie

Według naukowców to, odkrycie to jest jednym z nielicznych przykładów ataku dwóch różnych drapieżników na jedno stworzenie w epoce miocenu, która trwała od 23 do 11,6 milionów lat temu.