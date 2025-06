Maleńki wodny płaz z Meksyku może skrywać wielką tajemnicę dotyczącą zdolności do odrastania kończyn. Naukowcy odkryli właśnie, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa znany z leczenia trądziku kwas retinowy. Czy aksolotl w przyszłości pomoże ludziom odzyskiwać utracone części ciała?

Czy klucz do jednej z najbardziej ekscytujących rewolucji w medycynie skrywa się w ciele niewielkiego płaza? Naukowcy z Northeastern University twierdzą, że odpowiedź może brzmieć: tak. A wszystko za sprawą niezwykłego stworzenia - aksolotla meksykańskiego, zwanego też Sprawili, by świeciły w ciemności. Tak poznali ich sekret odrastania kończyn meksykańską.

Aksolotl meksykański to gatunek salamandry znany z wyjątkowej zdolności do regeneracji. Potrafi odtworzyć nie tylko skórę czy mięśnie, lecz także całe kończyny i fragmenty narządów. I właśnie ta zdolność budzi ogromne zainteresowanie świata nauki.

Jak to możliwe?

Badacze z Northeastern University odkryli, że kluczową rolę w tym procesie odgrywa kwas retinowy - substancja stosowana w dermatologii. To właśnie ten związek pomaga komórkom zrozumieć, co dokładnie ma zostać odbudowane po urazie.

Aby zrozumieć dokładnie, jak działa ten mechanizm u aksolotli, zespół badaczy wykorzystał genetycznie zmodyfikowane osobniki, które świecą na zielono w miejscach, gdzie aktywowany jest kwas retinowy. Początkowo naukowcy wstrzykiwali duże ilości kwasu, co skutkowało nadmiernym wzrostem, np. odrastaniem całego ramienia zamiast dłoni.

U ludzi taki proces nie zachodzi - nasze komórki nie cofają się do stanu embrionalnego, przez co nie mogą odczytać sygnałów regeneracyjnych.

Co ciekawe, kwas retinowy odgrywa ważną rolę także w rozwoju ludzkich embrionów - to on "mówi" komórkom, gdzie ma powstać głowa, ręce czy stopy. Jednak większość naszych komórek traci zdolność reagowania na jego sygnały już w życiu płodowym. Dlatego ludzie nie są w stanie regenerować kończyn - nasze ciało zamiast odbudowywać utracone struktury, reaguje tworzeniem blizn.