"Próba na sucho" na Florydzie

- Ze strony rakiety mamy już wszystko na zielono, jak my to nazywamy, czyli jest "go" (gotowość do startu - red.) w każdym z systemów. Astronauci zostali przewiezieni na pole startowe i wykonują próbę startu na sucho. Potem wrócą do miejsca, gdzie odbywają kwarantannę. Te ostatnie dni, a właściwie kilkadziesiąt godzin przed startem będą przeznaczone na ich odpoczynek i przygotowanie mentalne do startu - wyjaśniła.