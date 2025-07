Kiedy załoga Ax-4 wróci na Ziemię? NASA podała datę

Powrót na Ziemię

Odcumowanie kapsuły od ISS to dopiero początek. Podróż powrotna na Ziemię może trwać nawet ponad dobę, a na cały proces może wpłynąć wiele czynników, w tym warunki pogodowe panujące w miejscu lądowania na Oceanie Spokojnym. Gdy astronauci bezpiecznie wylądują w jego falach, zostaną podjęci przez statek i trafią do bazy NASA. Po szeregu niezbędnych badań polski astronauta wyleci stamtąd na Stary Kontynent.

Po przylocie do Europy Uznański-Wiśniewski zostanie przewieziony do Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (EAC) i ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", który stanowi kluczowe centrum rehabilitacji po misjach. Tam zespół medycyny kosmicznej, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował polskiego astronautę podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.