"Majestatyczny okaz". Ta ryba pobiła rekord

Ogromną, blisko trzytonową rybę, znaleziono martwą w grudniu ubiegłego roku u wybrzeży należących do portugalskiego archipelagu wyspy Faial. Rybę przetransportowano do pobliskiego portu, gdzie przeprowadzono sekcję jej zwłok. Naukowcy podali, że osobnik ten mierzył 3,5 metra długości, a ważył 2774 kilogramy. To czyni go najcięższą na świecie rybą z grupy kostnoszkieletowych, nazywanych też rybami kostnymi lub kościstymi (Osteichthyes) - ogłoszono w tym miesiącu na łamach czasopisma "Journal of Fish Biology".