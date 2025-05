Radziecka sonda ma spaść na Ziemię. Najnowsze wyliczenia

Kosmiczny śmieć spadnie na Ziemię. Kiedy?

Kiedy dojdzie do wejścia obiektu w atmosferę naszej planety? Eksperci szacują, że ma się to stać między 8 a 12 maja. Astronom Marco Langbroek z holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w Delft poinformował na swoim blogu we wtorek, że szacowany czas wejścia w atmosferę to godzina 10.37 w sobotę 10 maja. Data zawiera jednak margines błędu - do zdarzenia może dojść zarówno dzień wcześniej, jak i dzień później. Obiekt- zbudowany tak, aby wytrzymać podróż przez gęstą atmosferę Wenus - powinien spaść na Ziemię w jednym kawałku.