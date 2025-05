Radziecka sonda ma spaść na Ziemię. Jest oświadczenie Polskiej Agencji Kosmicznej

Radziecka sonda kosmiczna Kosmos 482, zaprojektowana do eksploracji Wenus, nigdy nie dotarła do drugiej planety od Słońca. Na skutek problemu technicznego obiekt utknął na orbicie okołoziemskiej. Jak wynika z najnowszych wyliczeń, jej wyprawa dobiega końca - jeszcze w tym tygodniu obiekt może spaść na Ziemię .

"Oszacowania dopuszczają przelot obiektu nad Polską"

"Cały obiekt lub jego fragmenty mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi. Ze wstępnych wyliczeń orbity obiektu moment wejścia w atmosferę ziemską przewiduje się w nocy z 9 na 10.05.2025 roku z oknem niepewności szacowanym obecnie na ok. 13-17 godzin" - poinformowała POLSA.

Kosmiczny śmieć spadnie na Ziemię. Kiedy?

Na chwilę obecną nie wiadomo również, gdzie spadnie sonda. Potencjalny obszar, na którym może się to wydarzyć, obejmuje większość naszej planety. Jak podał Langbroek, z danych orbity maszyny wynika, że ma dojść do tego między 52. równoleżnikiem północnym a 52. równoleżnikiem południowym. To oznacza, że "zagrożone" są niemal całe Stany Zjednoczone, cała Ameryka Południowa, Afryka, Australia, część Azji oraz większość Europy, w tym Polska.

Deorbitacja Kosmos 482. Nowe wyliczenia

Czy jest się czego obawiać?

Ryzyko, że tego typu obiekt kosmiczny spadnie na jakiś zaludniony obszar jest wyjątkowo niewielkie. Ponad 70 procent powierzchni Ziemi to woda - bardzo prawdopodobne, że Kosmos 482 wyląduje w oceanie. Podobnie dzieje się z innymi kosmicznymi odpadkami, które ulegają deorbitacji. Jak napisał na swoim blogu Jonathan McDowell, astrofizyk z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, prawdopodobieństwo, że sonda "spadnie bezpośrednio na twoją głowę" wynosi tyle, ile w przypadku innych spadających na Ziemię kosmicznych śmieci.

"Do deorbitacji pozostały niecałe trzy dni, a sonda może jeszcze spowolnić i nieco przesunąć moment wejścia w atmosferę, co znacząco zmieni trajektorię jej przelotu nad Europą - i tak najpewniej się stanie wiec nie ma powodów do niepokoju" - dodał. "To właściwy czas, aby polskie służby zainteresowały się tematem i uniknęły zaskoczenia, jakim była deorbitacja szczątków drugiego stopnia Falcona 9. Spadek Kosmosu 482 może bowiem wyrządzić dużo większe szkody, niż lekkie zbiorniki na hel" - podkreślił.