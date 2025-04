Polski astronauta na ISS. NASA podała datę

Wyjątkowa okazja dla polskich firm

"W ramach tej wyjątkowej misji, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej - PAP), przeprowadzi eksperymenty zaproponowane przez polski przemysł kosmiczny. Eksperymenty te, dopracowane we współpracy z ESA, otworzą naszym firmom i naukowcom dostęp do unikatowej infrastruktury ISS" - podkreśliło MRiT we wpisie na portalu X. "To niepowtarzalna okazja, by realizować badania, które są niemożliwe do przeprowadzenia na Ziemi".