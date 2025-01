Pojawiają się tu coraz częściej. Naukowcy nie wiedzą dlaczego

W ostatnim czasie w wodach Wielkiej Brytanii, od archipelagu Scilly aż po wschodnie wybrzeża, co najbardziej zaskakuje naukowców, obserwowana jest coraz większa obecność humbaków. Według ekspertów to może być pozytywny sygnał odbudowującej się populacji tych wielorybów, ale także świadczyć o negatywnym wpływie klimatu na ich zachowania.

Co bardziej niezwykłe - jak pisze dziennik "The Guardian", humbaki na przełomie roku widziano też we wschodniej części kanału La Manche, blisko wybrzeża hrabstw Kent i East Sussex. Obserwacje nieopodal miast Deal oraz oddalonego o około 130 kilometrów Eastbourne miały miejsce w ciągu godziny, co oznacza, że znajdowały się tam co najmniej dwa ssaki. - Wiem, że humbaki są szybkie, ale nie aż tak - powiedziała Thea Taylor z organizacji Sussex Dolphin Project.