Naukowcy rozwiązali tajemnicę największej burzy Układu Słonecznego

Burzę można dostrzec z pomocą niedużego teleskopu, przez co intrygowała ona już dawnych astronomów. Pierwsze zapiski o dużej, wyraźnie widocznej plamie na Jowiszu pochodzą z XVII wieku. Według badania, opisanego na łamach magazynu "Geophysical Research Letters", obecna Wielka Czerwona Plama to zupełnie inna - choć podobna - struktura.

Plamy na Jowiszu

W 1655 roku Cassini - na tej samej szerokości geograficznej Jowisza, na której dzisiaj widać Wielką Czerwoną Plamę - odkrył strukturę, którą nazwał "Stałą Plamą". Różni astronomowie obserwowali ją aż do 1713 roku. Dopiero w roku 1831 ponownie można było zobaczyć duży, owalny wir. Obserwacje prowadzono jednak nieregularnie i z tego powodu eksperci od długiego czasu zastanawiali się, czy to, co widział Cassini - jest tym samym, co widać dzisiaj.