Największy dinozaur na Ziemi mógł ważyć nawet 15 ton

Jeden z najbardziej znanych gatunków dinozaurów w rzeczywistości mógł być zdecydowanie większy i cięższy niż dotąd sądzono - wynika z najnowszych badań naukowców. Dzięki nowoczesnym technologiom eksperci ustalili, że tyranozaur mógł ważyć nawet o 70 procent więcej niż wskazywały na to odkryte skamieniałości.

Dinozaury są największymi znanymi zwierzętami, jakie chodziły po Ziemi. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej udokumentowanych okazów jest Tyrannosaurus rex. Dr Jordan Mallon z Canadian Museum of Nature i dr David Hone z Queen Mary University of London przy pomocy analizy komputerowej postanowili oszacować rzeczywisty rozmiar największego tyranozaura. Wyniki badań opublikowano kilka dni temu na łamach czasopisma Ecology and Evolution.