Model szwedzkiego domku trafi na Księżyc

Dwa lądowniki księżycowe - jeden należący do japońskiej firmy Ispace, a drugi do amerykańskiej firmy kosmicznej Firefly - wystartowały z Florydy dzięki rakiecie SpaceX. Maszyny za kilkadziesiąt dni mają dotrzeć na Księżyc. Na pokładzie Falcona-9 znalazła się także wyjątkowa przesyłka.

Dzieło sztuki stanie na Marsie

Na pomysł wysłania na Księżyc charakterystycznego dla krajobrazu Szwecji domku artysta wpadł w 1999 roku. Początkowo miał to być obiekt wielkości domku dla dzieci, ale przez 25 lat z powodu wysokich kosztów przedsięwzięcia Genberg zrewidował plany i zdecydował się na miniaturę. Znajdujący się w ładowni łazika domek będzie przebywać w kosmosie przez cztery miesiące, aby ostatecznie wylądować na Księżycu. Jak poinformowała założona przez artystę firma Moonhouse, projekt jest realizowany dzięki setce prywatnych inwestorów ze świata sztuki, przemysłu kosmicznego oraz sportu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 576 mln koron (ok. 50 mln euro). Przedsięwzięcie było trudne do zrealizowania nie tylko z powodów finansowych. Jak podkreślono, trudne było m.in. stworzenie modelu domku odpornego na wstrząsy i wibracje. Wystrzelenie domku w kosmos stało się okazją do świętowania w Vaesteras, 130-tysięcznym mieście artysty. Na stronie internetowej gminy przedstawiciele lokalnych władz wyrazili radość i dumę z przedsięwzięcia Genberga.