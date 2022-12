Mikroplastik może być jeszcze bardziej niebezpieczny. Na cząsteczkach mogą gromadzić się trujące substancje

Mikroplastik - cząsteczki tworzyw o wielkości od kilku nanometrów do kilku milimetrów - to coraz częściej znajdowane w środowisku zanieczyszczenie. Wielu specjalistów podejrzewa, że same w sobie są one szkodliwe dla przyrody i ludzi, ale jednocześnie gromadzą się na nich różnorodne substancje innego typu, takie jak metale ciężkie czy trujące substancje organiczne.