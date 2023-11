Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ujawnił prawdę o powstawaniu planet

Teoria potwierdzona

- Webb ostatecznie pokazał związek między parą wodną w wewnętrznym dysku i napływem drobin z jego zewnętrznych części. Odkrycie to otwiera ekscytujące perspektywy badania formowania się skalistych planet, z pomocą Webba - mówił Andrea Banzatti z Texas State University, San Marcos, autor badania opisanego na łamach "The Astrophysical Journal Letters".

- W przeszłości mieliśmy statyczny obraz formowania się planet - trochę tak, jakby istniały odizolowane strefy, w których planety się formują. Teraz mamy dowody na to, że strefy te oddziałują między sobą. Procesy te, jak się uważa, zaszły także w naszym Układzie Słonecznym - podkreśliła Colette Salyk z Vassar College w Poughkeepsie, współautorka publikacji.

Cztery dyski

Grupa naukowców z pomocą Teleskopu Webba przyjrzała się czterem protoplanetarnym dyskom krążącym wokół gwiazd podobnych do Słońca. Każda z nich ma zaledwie od dwóch do trzech milionów lat, zatem to "noworodki" w kosmicznej skali. Dwa dyski badacze opisali przy tym jako kompaktowe, a dwa jako duże.