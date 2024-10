Jesteś w średnim wieku i źle sypiasz? To może wpływać na twój mózg

Naukowcy podkreślają, że nie ma dowodu na to, że zły sen przyspiesza proces starzenia się mózgu. Ich praca pokazuje jednak, że to, jak śpimy ma związek z jego kondycją.

Jak przebiegał eksperyment

Później badani zostali przydzieleni do trzech grup. Pacjenci znajdujący się w grupie niskiej zmagali się z jednym problemem, w średniej z dwoma lub trzema, a w wysokiej z więcej niż trzema dolegliwościami. W momencie rozpoczęcia badania najwięcej, aż 70 procent osób należało do grupy pierwszej, 22 proc. do grupy drugiej, a 8 procent do ostatniej.