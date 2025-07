- Drogie Polki i drodzy Polacy. Dziękuje Wam za zaufanie, za to, że mogłem Was tutaj reprezentować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podczas pierwszej polskiej misji. Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce, kosmosowi, polskiej nauce. Duża część misji to Wasza praca, praca naukowców, ludzi na Ziemi, polskich szkół i edukatorów. Mam nadzieję, że jest to dopiero początek, że to nie jest koniec tej przygody, że dopiero zaczynamy rozwijać się - mówił Polak. - Jestem smutny, że misja dobiega końca, ale wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami - dodał.