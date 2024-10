Jedna trzecia siedlisk żab i ropuch może zniknąć do końca XXI wieku

Obecnie średnia globalna temperatura Ziemi jest wyższa względem początku epoki przemysłowej o 1,3 stopnia Celsjusza. Wiele modeli wskazuje, że do końca XXI wieku ten wzrost może sięgnąć, aż 2,7 st. C, co nie pozostanie bez wpływu na nasz klimat i ekosystem.

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Nature Climate Change" zwracają uwagę na zagrożenia dla płazów bezogonowych. Zdaniem autorów niepowstrzymany proces globalnego ocieplenia może doprowadzić do utraty od 7 do nawet 30 procent naturalnych siedlisk żab i ropuch w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Wysychanie wody

Alarmujące wnioski

W scenariuszu wysokiej emisji gazów cieplarnianych i wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 2-4 st. C do 2100 roku, od 7 do 30 procent naturalnych siedlisk płazów bezogonowych będzie zbyt suchych, by zapewnić im przetrwanie. Ponadto od 15 do 36 procent tych terenów doświadczy powtarzających się epizodów susz związanych z upałami. To może sprawiać, że z biegiem lat ubywać będzie miejsc, w których żaby i ropuchy będą mogły bezpiecznie się rozwijać.