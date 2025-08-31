Te opady są tutaj prawdziwą sensacją. Naukowcy zbadali ich powstanie

Filipińscy naukowcy dokonali ciekawego odkrycia - okazuje się, że w tym kraju opady gradu, i tak bardzo rzadkie, najczęściej występują w najgorętsze dni. Badacze wyjaśnili, dlaczego tak się dzieje.

Filipiny to kraj tropikalny, znany z wysokich temperatur i częstych opadów deszczu. Grad występuje tam bardzo rzadko, a gdy już się pojawi, budzi wielkie zdumienie wśród mieszkańców.

- Większość osób jest zaskoczonych, gdy pada grad, ponieważ jest on relatywnie rzadki na Filipinach - powiedział dr Lyndon Mark P. Olaguera, główny autor badania dotyczącego opadów gradu w tym kraju, opublikowanego w czasopiśmie "Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences". - Wiele osób robi zdjęcia i nagrania spadających bryłek lodu, dzieląc się nimi w sieci. Niektórzy nieco boją się gradu, bo jest tak rzadko spotykany, a inni traktują go jako dziwny deszcz. Ludzie zazwyczaj tłumaczą go jako element silnej burzy, a niektórzy interpretują jako ostrzeżenie lub oznakę zmian klimatycznych - dodał.

Im cieplej, tym wyższe ryzyko gradu

W badaniu zespół dr Olaguery opisał ciekawe odkrycie dotyczącego opadów gradu na Filipinach - naukowcy zaobserwowali, że ich ryzyko wzrasta w najgorętsze dni. Jak wyjaśnili, częściowo odpowiada za to czynnik meteorologiczny znany jako energia potencjalna dostępna konwekcyjnie (ang. convective available potential energy, w skrócie CAPE). Opisuje ona ilość energii, która może zasilać wznoszące się powietrze.

Wysokie wartości CAPE wskazują na warunki sprzyjające wznoszeniu się powietrza, w których gorące masy w pobliżu powierzchni Ziemi szybko się unoszą i przenoszą wilgoć w postaci wysokich chmur burzowych. Działające w ich wnętrzu silne prądy wstępujące mogą przenosić krople wody wystarczająco wysoko, by mogły zamienić się w grad.

Prawdopodobieństwo dotarcia gradu do powierzchni ziemi zwiększa z kolei obecność suchego powietrza w środkowej troposferze, najniższej warstwie atmosfery. Wspomaga ono chłodzenie przez parowanie, co wzmacnia prądy zstępujące i przyspiesza opadanie gradu. Ponieważ ten spędza mniej czasu na przechodzenie przez cieplejsze powietrze, zmniejsza się prawdopodobieństwo jego całkowitego stopienia się przed uderzeniem w grunt.

Jak powstają burze z gradem PAP/Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz

Kiedy grad na Filipinach jest najczęstszy. Badanie

Filipińskie badanie, obejmujące dane od 2006 do 2024 roku, to pierwsza w historii kompleksowa analiza występowania gradu w tym kraju. Z powodu ograniczonych możliwości wykrywania gradu z wykorzystaniem naziemnych systemów, naukowcy korzystali nie tylko z danych z instrumentów meteorologicznych, ale także lokalnych danych samorządowych, informacji podawanych przez media i postów w mediach społecznościowych, w których oznaczono lokalizację.

Z analizy można dowiedzieć się, że grad najczęściej występuje tam w porze suchej, czyli w marcu, kwietniu i maju, gdy temperatury powierzchni ziemi i ryzyko burz są najwyższe. Większość opadów gradu zanotowano w godzinach popołudniowych, w najgorętszej porze dnia.

Jeśli chodzi o miejsca, gdzie najczęściej pada grad, to jest to wyspa Luzon na północy archipelagu, ale większe gradobicia obserwowane są na wyspach Visayas i Mindanao w centrum i na południu kraju. Badacze przypisują to słabszemu wpływowi monsunu południowo-zachodniego w tych regionach, co umożliwia utrzymywanie się konwekcyjnych burz przez większą część roku.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: Phys, Uniwersytet Ateneum Manilski