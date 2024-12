Z krateru wulkanu na Hawajach wydobywają się strumienie gorącej lawy

Jak podali wulkanolodzy z U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory, erupcja rozpoczęła się w poniedziałek tuż po godzinie 2 miejscowego czasu (w Polsce była godzina 13). Z krateru wystrzeliła fontanna lawy, która wzbiła się na wysokość około 80 metrów. - To naprawdę duża i rozległa erupcja - powiedział w poniedziałek w rozmowie z CNN Ken Hon, naukowiec z U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory. - To piąta erupcja, do jakiej doszło w rejonie szczytu Kilauea od grudnia 2020 roku - dodał. We wtorek z krateru ponownie wystrzeliła lawa.