W Krakowie częściowo zalane Bulwary Wiślane, w okolicy Spytkowic przestał kursować prom

We wtorek strażacy odnotowali prawie dwa tysiące interwencji związanych z opadami deszczu oraz silnym wiatrem - przekazał brygadier Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie śląskim.

Małopolska: zalane Bulwary w Krakowie

Rzecznik krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Marek Gancarczyk poinformował, że od rana wszystkie autobusy i tramwaje kursują zgodnie z planem, drogi są przejezdne. We wtorek problemy w komunikacji miejskiej były w rejonie mostu Zwierzynieckiego i ulicy Nowosądeckiej, której fragmenty były podtopione.

Na Wiśle za dużo wody, by działał prom

Z powodu wysokiego poziomu Wisły przestał jednak kursować prom "Drogowiec" w rejonie Spytkowic - podało w środę starostwo w Wadowicach, do którego należy jednostka. Przeprawa skraca drogę między miejscowościami po obu stronach rzeki o kilkadziesiąt kilometrów. Gdy nie funkcjonuje, mieszkańcy okolicy muszą korzystać z wielkokilometrowych objazdów.

- Prom "Drogowiec", kursujący w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty, nie będzie kursował do odwołania - poinformowało starostwo.

Interwencje na Śląsku

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i spodziewanym dalszym wzrostem poziomu wód w rzekach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ogłosił we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz Bielska-Białej - podał wieczorem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Interweniowano także na Podkarpaciu

Jak powiedział rzecznik podkarpackiej straży pożarnej Marcin Betleja, "w ciągu ostatniej doby zanotowano ok. 40 interwencji".

- Najczęściej były to pompowania wody z piwnic i ulic oraz udrażnianie przepustów drogowych. Strażacy najwięcej wyjazdów mieli w powiatach dębickim, tarnobrzeskim, jasielskim i mieleckim - dodał rzecznik.

Zalane sanatoria w województwie świętokrzyskim

Zalane piwnice domów, nieprzejezdne drogi i podtopione uzdrowiska w Busku-Zdroju to efekt kolejnej fali opadów w woj. świętokrzyskim. Jak poinformowano we wtorek, do godziny 21 strażacy podjęli blisko 400 interwencji.