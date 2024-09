Podejrzewali, że to rosyjski szpieg. Słynny waleń "miał na ciele liczne rany od kul"

Słynny waleń z gatunku białucha arktyczna został w sobotę znaleziony martwy u południowo-zachodnich wybrzeży Norwegii. Według organizacji One Whale i NOAH zwierzę padło ofiarą "ohydnej zbrodni" - podała stacja BBC. "Miał na ciele liczne rany od kul" - napisała w mediach społecznościowych założycielka One Whale, Regina Haug. "Będziemy walczyć o sprawiedliwość dla Hvaldimira" - zapowiedziała.

Hvaldimir podejrzewany o szpiegostwo

Waleń zyskał sławę w 2019 roku, gdy zbliżył się do wędkarzy na Morzu Norweskim w uprzęży z mocowaniami do montowania kamery, opatrzonej anglojęzycznym napisem "Equipment of St. Petersburg". Wzbudziło to podejrzenia, że mógł być wytrenowany przez rosyjską marynarkę wojenną do zadań szpiegowskich. Norwegowie przezywali mierzącego 4,2 metra, ważącego 1225 kilogramów ssaka morskiego Hvaldimir, co jest połączeniem norweskiego "hval" oznaczającego walenia oraz imienia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.