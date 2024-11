Nocna akcja ratunkowa na Rysach

"Samo posiadanie sprzętu nie wystarczy"

- Turyści zdobyli Rysy, mieli ze sobą odpowiedni sprzęt, ale podczas powrotu zabrakło im już sił. To jest bardzo trudny szlak, więc samo posiadanie sprzętu do turystyki wysokogórskiej nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze odpowiednie umiejętności i stosownie zaplanować wyprawę do swoich możliwości - zaznaczył ratownik. Toprowcy dotarli do poszkodowanych przed godziną 22 i sprowadzili ich bezpiecznie do schroniska nad Morskim Okiem około godz. 2. W akcji brało udział pięciu ratowników i dwóch operatorów drona.