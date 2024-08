Morderczy tajfun rozszalał się przez to potężne paliwo

Dlaczego Gaemi był tak silny

Tajfunów jest i będzie coraz więcej

Modele opracowane przez grupę naukowców wykazały, że ocieplenie klimatu spowodowało wzrost liczby podobnie silnych burz o 30 procent - z około pięciu do sześciu lub siedmiu w roku. Badacze ostrzegają, że wzrost globalnej temperatury do 2 st. C spowoduje, że gwałtowne burze tropikalne, takie jak tajfuny, będą pojawiać się jeszcze częściej.

- To badanie potwierdza nasze przypuszczenia - cieplejsze morza i atmosfera doprowadzają do powstania silniejszych, trwalszych i bardziej śmiercionośnych tajfunów - podkreśla Ralf Toumi, dyrektor Grantham Institute-Climate Change and the Environment w Imperial College London.