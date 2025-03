Litometeory i pył saharyjski. Świat może być widać jak za mgłą

Taki rozkład baryczny uformuje charakterystyczny klin ciepła skierowany od Afryki, przez Morze Śródziemne, do Europy Środkowej. W efekcie do Polski napłyną masy suchego i niezwykle ciepłego powietrza. Na południu kraju termometry pokażą nawet 18-20 stopni Celsjusza, czyli o około 10-13 st. C powyżej normy dla tego okresu. W czwartek lokalnie temperatura maksymalna może przekroczyć barierę 20 st. C. Pytanie nasuwa się samo: dlaczego to w czwartek odnotujemy maksymalne wartości, a nie w kolejnych dniach?